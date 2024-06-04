مدرب حرس الحدود: سعيد بأداء اللاعبين ولكن حزين من نتيجة المباراة

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود عن حزنه بنتيجه مباراته بالتعادل السلبي امام سبوريتنج ولكنه أبدى رضاه عن اداء لاعبيه طوال المباراة، مشيرا الى ان الحظ وقف امام اللاعبين طوال المباراة باهدار اكثر من خمس فرص محققة في القائم والعارضه، مؤكدا انه طالب اللاعبين بغلق مباراه سبوريتنج والتفكير في مباراه السويس القادمه بملعبه .

قال مكي باننا نلعب خارج ملعبنا بدون ضغط ووضح ذلك في المباراه الاولي امام الترسانة ونجحنا في الفوز وسنلعب بنفس الروح من اجل العودة بالثلاث نقاط رغم انها من اصعب المباريات لقوه فريق منتخب السويس والذى يملك جهازا فنيا متميزا يقوده سعد فاروق .

واشار مكي الى انه خلال فترة وجيزه سنصحح الاخطاء من اجل تحقيق الهدف باذن الله والصعود والعودة للدوري الممتاز

حيث تعادل فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي مع فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق سلبيًا في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد حرس الحدود، وتصدر فريق الحرس الدورة وجاء فريق سبورتنج في الوصافة، دخل فريق حرس الحدود اللقاء بتشكيل تكون من: كريم عماد، خالد سامي، محمود ممدوح، أحمد شديد قناوي، عبدالله محمود، مصطفى جمال، محمود ابو جودة، محمد مصطفى، محمد القط، مؤمن عوض، اسلام سمير

بينما دخل فريق سبورتنج اللقاء بتشكيل تكون من:أيمن رجب، مروان السيد، عزالدين خميس، أحمد مجدي، خالد عطا، رزق عبدالحليم، عمر محمد، طارق محمد، محمد رمضان،محمد سمير السعيد،شريف شيشي.

أدار المباراة الحكم أمين عمر حكم ساحه وعاونه محمود ابو الرجال مساعد أول وأحمد حسام طه مساعد ثاني وإبراهيم محمد حكم رابع.

بهذه النتيجة يترفع رصيد الفريقان عند النقطة الرابعة.

الترتيب

1- حرس الحدود 4 نقاط

2 - سبورتنج 4 نقاط

3- الترسانة نقطة

4- منتخب السويس نقطة