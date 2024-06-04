موعد مباراة السعودية ضد باكستان في تصفيات كأس العالم 2026

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب السعودية لمواجهة باكستان على ملعب “جناح ستاديوم” ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب السعودية قد حسم المواجهة أمام باكستان بفوز كبير برباعية نظيفة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة السعودية وباكستان

تنطلق مباراة السعودية وباكستان في تصفيات كأس العالم 2026 يوم الخميس 6 يونيو 2024 ، على ملعب ” جناح ستاديوم” بالعاصمة إسلام آباد في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ويبحث منتخب السعودية عن حسم تأهله عن المجموعة للمرحلة المقبلة من التصفيات، حيث يتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات، وتعادل وحيد.

ويشارك المنتخب السعودي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، مع منتخبات باكستان والأردن وطاجيكستان.

وتضم قائمة منتخب السعودية 31 لاعبًا، لمعسكر يونيو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس، أحمد الكسار، راغد نجار، محمد الربيعي، محمد العبسي.

خط الدفاع: علي لاجامي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، ريان حامد، متعب الحربي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، مختار علي، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، فيصل الغامدي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن يحيى، أحمد الغامدي.

خط الهجوم: فراس البريكان، عبدالله رديف، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي.