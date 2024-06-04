حقيقة استضافة مصر للسوبر الإفريقي بين الاهلي والزمالك

تحدث خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة عن موقف مصر من استضافة السوبر الإفريقي بين الاهلي والزمالك.

وتوج النادي الاهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف دون رد أحرزه رامي ربيعة بكرة رأسية.

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وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقيةي؛ وذلك بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بهدف دون رد أحرزه أحمد حمدي.

وضرب الاهلي والزمالك موعدًا مع بعضهما في نهائي كأس السوبر الإفريقي، والذي يلعب في يوليو المقبل.

وقال الدرندلي في تصريحات تليفزيونية: “استضافة السوبر الإفريقي ليس بأيدينا، نحن نسعى لخوضه على الأراضي المصرية، خاصة وأن الفريقان المتأهلان له مصريان”.

واختتم: “الاتحاد الإفريقي هو من بيده قرار تحديد ملعب السوبر الإفريقي، ولكننا سنسعى لاحتضانه وإذا حدث ذلك سيكون نجاح لنا، كما أننا نسعى للظهور بشكل يشرف الكرة المصرية”.

وتشهد الفترة الحالية توقف دولي، حيث يستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مبارتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.