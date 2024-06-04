مبلغ ضخم.. الاهلي يغرم أفشة بعد تصريحاته الأخيرة

وقع خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي غرامة مالية كبيرة على محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق؛ وذلك بعد تصريحاته الأخيرة.

وكان أفشة قد تحدث بشكل غير لائق عن عدد من اللاعبين زملاءه بالفريق الأول؛ وهو ما أثار غضب الجهاز الفني للاهلي بقيادة مارسيل كولر.

اقرأ أيضًا: بيراميدز يزاحم الاهلي لخطف صفقته المنتظرة

وأبلغ بيبو أفشة بتوقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه؛ وذلك لفرض مزيد من السيطرة على غرفة ملابس الفريق، خاصة وأن مثل هذه التصريحات تثير نفوس اللاعبين فيما بينهم؛ وهو ما يؤثر على مسيرة الفريق الأول.

وقرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الاهلي استبعاد أفشة من مران الفريق أمس، وخوضه مران منفرد في الجيم.

وكان أفشة قد شارك في نهائي دوري أبطال إفريقيا الأخير، والذي توج به الأحمر بالفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف دون رد، أحرزه رامي ربيعة.