"سيعاني بشدة".. شبانة يكشف صدمة الزمالك من مدة غياب فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي محمد شبانة، تلقي نادي الزمالك صدمة كبيرة بعد إصابة أحمد فتوح وسيف الدين الجزيري مع منتخبات مصر وتونس، مؤكدا أن الفريق الأبيض يعاني بشكل واضح في الفترة الأخيرة في خانة الظهير الأيسر تحديدًا.

وكان حسام حسن، أعلن أمس الإثنين، استبعاد أحمد فتوح من معسكر المنتخب بعد إصابته في كاحل القدم، وفي نفس الوقت أعلن منتخب تونس استبعاد سيف الجزيري أيضا لتعرضه لإصابة عضلية.

وقال محمد شبانة خلال برنامجه على قناة etc: "أي نادٍ لديه لاعب أساسي ويلعب في منتخب مصر ويتعرض للإصابة سيعاني بشدة خلال المرحلة المقبلة".

أضاف: "هناك حالة من الصدمة والحزن لدى مسؤولي الزمالك، بسبب إصابة فتوح الذي سيغيب عن الملاعب على الأقل لمدة شهر قادم".

وأكمل: "الزمالك تحديدا لديه مشكلة في الجبهة اليسرى، وفي غياب فتوح يشارك السنغالي إبراهيما نداي الذي لم يقدم المستوى المأمول، وتم اتخاذ قرار برحيله نهاية الموسم".

وأتم تصريحاته: "الأزمة تفاقمت داخل نادي الزمالك، أيضا بعد استبعاد سيف الجزيري من معسكر تونس للإصابة، وسوف يتم متابعتهم من خلال طبيب الفريق محمد أسامة".

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