بالأرقام.. هل يحل محمد كوناتي أزمة الهجوم بالنادي الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث الروسي دميتري سيليوك وكيل المهاجم البوركيني محمد كوناتي عن حقيقة اقتراب النادي الأهلي من حسم صفقة ضم موكله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال دميتري سيليوك في تصريحات مصوّرة لبرنامج "الكورة مع فايق" في وقت سابق:"اللاعب أصبح حرًا ولكن لم يتخذ أي قرار رسمي بخصوص خطوته المقبلة لديه عروضًا أوروبية وقطرية وسعودية بجانب المصرية ولكن إذا قرر الانضمام لفريق بالدوري المصري سيكون الأهلي".

يأتي هذا في الوقت الذي حاول النادي الأهلي تدعيم خط صفوفه بمهاجم بعدما أوضح مصدر في وقت سابق لمصراوي أنه لن يتم تجديد التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوني موديست الذي تم التعاقد مع خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

كوناتي صاحب الـ 26 عامًا كان قد انضم لصفوف نادي أخمات جروزني الروسي في موسم 2021/2022 قادمًا من نادي خيمكي الروسي أيضًا.

اللاعب الذي انتهى تعاقده مع نهاية موسم 2023/2024 شارك مع نادي أخمات جروزني في 90 مباراة سجل خلالها 34 هدفًا وصنع 3 لزملائه، هذا بعدما خاض مع خيمكي 40 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4.

وقبل التواجد مع أخمات جروزني و خيمكي خاض اللاعب البوركيني أكثر من تجربة احترافية فخاض مع نادي بيونيك الأرميني 22 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4 لزملائه، فيما شارك مع نادي جوميل البيلاروسي في 12 مباراة سجل خلالها هدفين.



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