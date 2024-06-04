لاعب الأهلي السابق: كنت "هبطل كرة" بسبب موسيماني.. وإذا وصلني عرضًا من الزمالك سأوافق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب الأهلي السابق والحالي بصفوف سموحة، حسام حسن، إنه كان سيتوقف عن لعب الكرة حال استمر بالقلعة الحمراء مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وأضاف حسن، في تصريحات عبر القناة الأولى، مساء أمس الإثنين:"لو كنت كملت في الأهلي مع موسيماني كنت هبطل كورة، واتخذت القرار قبل التعاقد مع كولر"، مشيرًا إلى أن موسيماني كان يُعامله معاملة غير جيدة وهناك أشياء لن يستطع الحديث عنها.

وتابع مهاجم سموحة الحالي:"إذا وصلني عرضًا من الزمالك سأوافق"، ثم أردف:"أرى أن الأهلي سيكون منافسًا عنيدًا لبيراميدز في الموسم الجاري على لقب الدوري في حين يمر الزمالك بفترة إحلال وتجديد".

وأتم اللاعب صاحب الـ 30 عامًا تصريحاته بقوله:"استمرار بيراميدز في المنافسة يزيد من قوة المسابقة والزمالك أصبح خارج المنافسة بالموسم الحالي".

وكان حسام حسن قد انضم لصفوف الأهلي قادمًا من سموحة في موسم 2021/2022 قبل أن يعود لفريقه السكندري مُعارًا ثم تم شراء عقده بصورة نهائية.

وشارك حسام حسن مع الأهلي في 40 مباراة بمختلف البطولات؛ حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 لزملائه.

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