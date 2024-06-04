مهاجم الأهلي السابق: لا يصح ما فعله موسيماني معي.. وسأختار الزمالك عن العودة للأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحدث حسام حسن مهاجم الأهلي السابق، ونادي سموحة الحالي، عن سبب رحيله من الفريق الأحمر، ومعاناته مع الجنوب أفريقي موسيماني، وترحيبه باللعب للزمالك، والمنافسة على بطولة الدوري بين الأهلي وبيراميدز.

قال حسام حسن في لقاء تلفزيوني عبر الفضائية المصرية: "طموحاتي بلا حدود مع فريق سموحة، والإصابة عطلتني في مشواري وكان لازم اتعب بزيادة عشان أرجع ألعب أساسي، وسموحة يمر بمرحلة إحلال وتجديد، وأحمد سامي نجح في تعديل عقلية اللاعبين".

أضاف: "الانضمام للأهلي شرف ليا بس التوفيق غاب عني، وموسيماني مكنش مقتنع بيا ومش أنا لوحدي اللي اشتكيت من معاملته، كان يتعامل معي بطريقة غير لائقة ومينفعش يقولي هو أنت جبت كام جون".

وأوضح: "اخترت الرحيل عن الأهلي بسبب رغبة المشاركة في المباريات، ومكنتش عايز أعمل مشكلة بسبب موسيماني، وقعدت سنة ونص على الدكة وطلبت الرحيل باحترام".

وشدد: "أرحب باللعب للزمالك لو تلقيت عرض رسمي، حتى لو أمامي العودة الأهلي، ومحمد عبد المنعم لازم يركز أكتر من كده ولسه عنده كتير، وبحب جمهور الأهلي جدا ويكفيني دعمه للاعبيه".

وأتم تصريحاته: "أن الأهلي سيكون منافسًا عنيدًا لبيراميدز في الموسم الجاري على لقب الدوري في حين يمر الزمالك بفترة إحلال وتجديد، واستمرار بيراميدز في المنافسة يزيد من قوة المسابقة والأبيض أصبح خارج المنافسة بالموسم الحالي".

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