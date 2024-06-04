شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يكسب سباقا مثيرا مع شوبير فى حراسة مرمى المنتخب أمام بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى ”الخليج 365” استفتاء عبر قناته على الواتس آب عمن يُدافع عن عرين المنتخب الوطني في مباراة بوركينا فاسو في تصفيات مونديال 2026.

للاطلاع على الاستفتاء عبر قناة الخليج 365 على واتس آب اضغط هنا..

جاء استفتاء قناة ”الخليج 365” عبر واتس آب كالتالي : فى رأيك من الأجدر بحراسة مرمى منتخب مصر أمام بوركينا فاسو ؟ وتم تحديد أربع أختيارات هي : محمد الشناوي ، مصطفى شوبير ، محمد عواد والمهدي سليمان.

وشارك في الاستفتاء ما يقرب من يقرب من 18 ألف صوت ، وشهد منافسة شرسة للغاية بين بين الشناوي ومصطفى شوبير حيث طالب 8 ألاف و100 صوت بمشاركة الشناوي فيما طالب 8 آلاف بالدفع بـ مصطفى شوبير.

فيما رشّح 3 آلاف و100 صوت محمد عواد للدفاع عن عرين الفراعنة أمام بوركينا فاسو ، في حين أبدى 501 أصوات رغبتهم في مشاركة المهدي سليمان



استفتاء الخليج 365

تحظى مباراة المنتخب مع بوركينا فاسو المقرر لها العاشرة من مساء الخميس، باستاد القاهرة فى تصفيات مونديال 2026 باهتمام الملايين من عشاق وجماهير الكرة المصرية لأنها تمثل خطوة هامة فى مشوار التأهل لكأس العالم المقبل الذى سيُقام فى أمريكا والمكسيك وكندا.

26 لاعباً في معسكر منتخب مصر.

وانتظم 26 لاعبا فى معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح، وأنضمك عمر كمال عبد الواحد بدلاً من أحمد فتوح لإصابة الأخير.

مجموعة منتخب مصر في تصفيات المونديال

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل