شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه شباب 2003 يوم الأحد المقبل تحت أنظار جوميز وبدر حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك شبابه مواليد 2003 يوم الأحد المقبل على ملعب النادى في إطار خطة النادى للوقوف على مستوى اللاعبين الشباب وتصعيد الكفاءات منهم.

ويتواجد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك وبدر حامد رئيس قطاع الناشئين في مباراة الفريق الأول وشباب 2003 لمتابعة العناصر الشابة وانتقاء الأفضل منهما خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بـ نادى الزمالك، على تصعيد الثنائى عمر عبد العزيز ومحمود الشناوى للفريق الأول، وتوقف أى مفاوضات لضم حراس مرمى خلال الفترة المقبلة فى ظل تألق الثنائى.

جاء ذلك بعد ترحيب محمد عواد ومحمد صبحى بتجديد عقودهما مع الفريق، ووجود عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء بجانبهم، وبالتالى لن يحتاج الفريق إلى حارس مرمى خلال الفترة المقبلة.

وجاء استقرار الزمالك على الاكتفاء بالحراس المتواجدين، خاصة أن محمد صبحى تراجع عن الانضمام لـ بيراميدز ورحب بالبقاء بالزمالك وتجديد تعاقده مع الأبيض، وهو ما لاقى سعادة فى الزمالك كون اللاعب موهوب وصغير السن أيضا.

ويترقب محمد عواد ومحمد صبحى حارسا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادى الأبيض للاتفاق على الرتوش النهائية حول تجديد تعاقدهما مع الفريق.

وينتهى تعاقد عواد وصبحى مع نادى الزمالك أخر الموسم الجارى ومن حقهم التوقيع لأى نادى في الفترة الحالية دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء، لكنهما لديهما رغبة قوية في التجديد واربتباطهما بالنادى وجماهيره يمنعهما من هذه الخطوة.