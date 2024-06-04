شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الإسبانى ديفيز مع يد الأهلى بعد الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الإسبانى ديفيد ديفيز المدير الفنى السابق لفريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى أن يسطر تاريخ مهم مع القلعة الحمراء بحصد العديد من البطولات سواء على الصعيد الأفريقى أو المحلى قبل الرحيل .

ويمتلك ديفيز فى كشف حسابه مع القلعة الحمراء ، 7 بطولات ، بواقع بطولتى دورى المحترفين و كأس مصر و بطولتى سوبر أفريقى وبطولة أفريقيا للأندية الأبطال وسوبر محلى ، فضلا عن النجاح فى التأهل إلى كأس العالم للاندية " سوبر جلوب" .

اتفق مسئولو النادى الأهلى مع الإسبانى ديفيد ديفيز المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى على الرحيل عن القلعة الحمراء بعد دفع الشرط الجزائي، من أجل تولى المهمة الفنية لفريق دينامو بوخارست الروماني.

انتهى موسم كرة اليد 2023 / 2024 وسط تحقيق فريق الأهلى 4 ألقاب وهى السوبر المحلى والسوبر الأفريقى ودورى المحترفين على حساب الزمالك، الذى لم يحقق أى بطولة وسط تذبذب الأوضاع وغضب الجماهير.

ونجح الأهلى مع ديفيز فى حصد لقب السوبر المحلى فى الإمارات بالفوز على الزمالك 26 / 24 شهر ديسمبر الماضى، قبل أن يتوج بلقب السوبر الأفريقى بفارق هدفين أيضا بنتيجة 23/ 21 بمدينة وهران بالجزائر ليتأهل إلى كأس العالم للأندية " سوبر جلوب"، بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى.

أما على صعيد دورى المحترفين، فنجح فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى فى الاحتفاظ بلقب دورى محترفى اليد هذا الموسم والوصول إلى اللقب الخامس والعشرين فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 27/21 فى نسخة 2023/2024.

وشهد أول لقاء فى بلاى أوف النهائى للموسم الحالى فوز الأهلى بنتيجة 26/25 قبل أن ينجح الزمالك فى تحقيق الفوز باللقاء الثانى بنتيجة 29/25 ليتم اللجوء لمباراة فاصلة.