بعد تصريحاته الأخيرة.. وسائل إعلام: الأهلي يقرر توقيع غرامة مالية ضخمة على أفشة

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر النادي الأهلي توقيع عقوبة مالية على محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة مع الإعلامي إبراهيم فايق والتي أثارت حالة من الجدل .

ونقل موقع "بطولات" عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله إن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، طالب بتوقيع عقوبة على أفشة ومنعه من حضور المران.

ونتيجة لطلب المدرب السويسري، غاب أفشة عن مران الأهلي أمس الإثنين، بعد رفض كولر دخوله مران الفريق إلا بعد تحديد مصيره مع إدارة الكرة.

وأفاد الموقع بأن النادي الأهلي قرر توقيع عقوبة مالية على أفشة تُقدر بمليون جنيه تُخصم من مستحقاته.

ومؤخرا، تمكن الأهلي من الفوز باللقب الـ12 في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال إفريقيا على حساب منافسه الترجي التونسي.