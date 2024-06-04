كولر يشعر بغضب شديد.. شوبير يكشف كواليس أزمة تصريحات أفشة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامى أحمد شوبير، كواليس أزمة محمد مجدى أفشة صانع ألعاب النادى الأهلى، بعد التصريحات الأخيرة التى صرح بها اللاعب حول زملائه بالفريق.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: هناك أزمة بين الأهلي وأفشة وتنتهي باعتذار وغرامة مالية واللاعب سيعود للتدريب ولن تصل إلى نية البيع، لكن كولر يشعر بالغضب جداً، لأنه شعر أن هناك كلام من أفشة على زملائه، ولا يحب أن تكون هذه العلاقة بين اللاعبين.

وأضاف: تصريحات أفشة لم تكن موفقة واللاعب سيعاني لفترة من عواقب تلك التصريحات.