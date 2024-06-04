لاعب أجنبي جديد على أعتاب الزمالك

كشف الإعلامي إسلام صادق عن اقتراب مسئولو الزمالك من ضم لاعب أجنبي جديد خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وكتب صادق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الزمالك يبحث عن ظهير أيسر أجنبي بعد تكرار إصابات فتوح”.

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وكان أحمد فتوح قد تعرض للإصابة في كاحل قدمه أثناء تواجده في معسكر منتخب مصر الذي يستعد لخوض مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مبارتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

ومن المتوقع أن يغيب أحمد فتوح عن مباريات الزمالك فترة لن تقل عن ثلاثة أسابيع، حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي من أجل العودة من الإصابة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد حسم لقب الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بالفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بهدف دون رد أحرزه أحمد حمدي.

وتوج نادي الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية مرتين على حساب نهضة بركان المغربي الأولى عام 2019 والثانية العام الحالي.