ثنائي الدوري المصري على رادار الزمالك في الميركاتو الصيفي

دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات مع أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كيلوباترا، وأحمد أمين أوفا، لاعب إنبي من أجل ضمهما في الميركاتو الصيفي القادم.

وحسم مسئولو الزمالك رحيل الثنائي سامسون أكينولا وناصر منسي بناءًا على طلب من البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض؛ وذلك في ظل عدم قناعة المدرب بهم، وتراجعهم فنيًا.

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ويسابق مسئولو نادي الزمالك الزمن في الوقت الحالي من أجل إنهاء أزمة القيد المفروضة على الفريق الأبيض من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وذلك بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب.

ويسعى مسئولو الزمالك لدفع مبلغ 2 مليون و400 الف دولار لصالح بوطيب؛ وذلك من أجل إنهاء أزمة القيد المفروضة على النادي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد حسم لقب الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بالفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بهدف دون رد أحرزه أحمد حمدي.

وعلى صعيد بطولة الدوري المصري الممتاز يحتل نادي الزمالك المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة.