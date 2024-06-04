تقارير تكشف مصير صلاح من الرحيل عن ليفربول

كشفت تقارير صحفية اليوم عن مصير محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي من الرحيل عن صفوف الريدز في الميركاتو الصيفي القادم.

وارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي الاتحاد، كما ارتبط اسمه باللعب إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، خاصة بعد رحيل كيليان مبابي لريال مدريد الإسباني.

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وحسب صحيفة “مترو”: “فإن محمد صلاح استقر على الاستمرار ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي في الموسم المقبل، ورفضه للعروض السعودية المقدمة له من أجل الرحيل عن الريدز”.

ويتواجد محمد صلاح حاليًا رفقة معسكر منتخب مصر الذي يستعد لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مبارتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مبارتين، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة برصيد أربع نقاط.

وانضم محمد صلاح لمعكسر منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن، والذي تولى المسئولية الفنية خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي رحل عن الفراعنة بعد الإخفاق في أمم إفريقيا الأخيرة.