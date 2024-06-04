لاعب هامبورج الألماني ينتظم بمعسكر منتخب مصر للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المنتخب الوطني للشباب انتظام اللاعب عمر عبدالمجيد لاعب هامبورج الألماني تحت 20 عاماً بمعسكره اليوم الثلاثاء تحت قيادة وائل رياض خلال الفترة من 1 إلى 13 يونيو الجاري.

وأوضح المنتخب الوطني، عبر بيان رسمي صادر اليوم، أن انضمام اللاعب يأتي ضمن حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب على ضم أفضل العناصر سواء داخل مصر أو خارجها لتمثيل المنتخب.

و لا تُعد المرة الأولى لصاحب الـ 18 عاماً التي ينضم بها لمعسكر منتخب مصر فسبق وانضم لمعسكر سابق رفقة المدرب محمود جابر منذ قرابة عامين.

وينشط عبدالمجيد في مركز خط الوسط؛ حيث يُعد أصغر لاعب في تاريخ نادي هامبورج يُشارك معه في دوري الدرجة الثانية الألماني.

عمر كان قد وُلد بألمانيا لأب وأم مصريين؛ حيث انضم لصفوف أكاديمية هامبورج في يوليو 2021 قبل أن يتم تصعيده لفريق الشباب ثم الفريق الأول.



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