هل تدرب بقميص أبيض داخل الأهلي؟.. القيعي يرد بقوة على شيكابالا بتفاصيل لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، كواليس جديدة بشأن توقيع محمود عبدالرازق شيكابالا للأحمر، في السنوات الماضية، ردا على تصريحات اللاعب الأخيرة، بشعوره بالحزن حين وقل للمارد الأحمر عام 2006.

قال عدلي القيعي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "شيكابالا لم يبلغني بأن الزمالك لا يريده وأتى لي وأكد أنه يريد الانتقال للأهلي، وكان أمامه حل آخر وهو الاستمرار في باوك اليوناني، وكان يسير بشكل جيد، وقولت لحسن حمدي أن اللاعب لديه رغبة ينضم للأهلي".

وأضاف: "هناك أمور لا تستحق الرد عليها، هل منطقي أن يأتي لاعبا ويقول لو الزمالك سجل سأقوم بالاحتفال؟ هذا كلام غير منطقي؟ شيكابالا رفع قضية على باوك بعد أزمة تغيير رئيس النادي من أجل الحصول على البطاقة الدولية والانتقال للأهلي".

وأكمل: "شيكابالا أراد أن يشعر بجدية الأهلي في التعاقد معه، ووقع بالفعل وحصل على مقدم تعاقد وهذا الملف تم إدارته مع الشؤون القانونية حتى نحفظ حقوقنا إذا حدث شيء آخر".

وأوضح: "اصطحبت شيكابالا إلى الأهلي وقابل مانويل جوزيه وحسام البدري، واقترحت أن ينزل التدريب إلا أن حسن حمدي رئيس النادي في ذلك الوقت قال لي شيكابالا مش هينزل التدريب إلا بعد وصول البطاقة الدولية".

وأتم تصريحات: "الواقعة التي ذكرها شيكابالا أنه تدرب ليلا بتيشيرت أبيض، لا أعرف هذا الكلام، لم أحضر هذه الواقعة، ولا أعرف عنها شيئا، أنا لا أُكذب أحد ولكن هل منطقي أن ينزل اللاعب ويتدرب منفردا بتيشيرت أبيض؟".

اقرأ أيضا:

"نعم تم منعه".. شوبير يكشف ما فعله كولر مع أفشة ويفجر مفاجأة بشأن رحيله

“حلم الأهلاوية".. موعد حفل مشروع القرن والخطيب يدعو هؤلاء