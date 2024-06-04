الانتقال للدوري السعودي؟.. دي بروين: سأحصل خلال موسمين على ماجمعته خلال 15 عاماً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يبدو أن النجم البلجيكي بصفوف مانشستر سيتي، كيفين دي بروين، يُفكر جديًا خلال الفترة الجارية في العرض المُقدم له من أندية الدوري السعودي خلال الانتقالات الصيفية.

وقال دي بروين في تصريحات أوردتها عنه صحيفة "Het Laatste Nieuws" البلجيكية، اليوم الثلاثاء:"يجب أن أكون مُنفتحًا على العروض التي تصلني في عمري الحالي فالحديث عن مبالغ لا تُصدق قد أحصل عليها في نهاية مسيرتي الكروية".

وتابع النجم البلجيكي:"في الدوري السعودي يُمكنني أن أحصل على مقابل مادي في موسمين تفوق ما حصلت جمعته خلال مسيرتي الممتدة لمدة 15 عاماً".

وأتم صاحب الـ 32 عامًا تصريحاته بقوله:"يجب أن أفكر في مستقبلي فالأمر بالنسبة لزوجتي جيد أيضًا أن نخوض هذه التجربة".

وشارك لاعب الوسط المهاجم بقميص مانشستر سيتي في الموسم الماضي 2023/2024 بـ 26 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 18 لزملائه.

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