شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم مصير عمرو السولية بسبب العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمرو السولية لاعب وسط الأهلى لفحص طبى جديد على هامش تدريبات فريقه لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية أو استمرار أداء برنامجه التأهيلي، بعدما اشتكى اللاعب من الإصابة بشد فى العضلة الضامة، وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى مكثف فى ألفترة الماضية للتخلص من تلك الإصابة والتماثل للشفاء.

وغاب عمرو السولية عن المشاركة فى مباراتى نهائى دورى أبطال إفريقيا ضد الترجى التونسى والتى فاز فيه فريقه بهدف نظيف وتوج بالنجمة الإفريقية رقم 12 فى تاريخه، بسبب تلك الإصابة، ولكن اقترب اللاعب من إنهاء برنامجه التأهيلى والمشاركة فى التدريبات الجماعية للأهلى بشكل طبيعي.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى المصري.

ويحتل الأهلى المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق ألفوز فى 10 مواجهات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً.

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق ألفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32.

ويستعد فريق الأهلي للارتباطات المقبلة عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطنى المقام حالياً استعداداً لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيسأو يومى 6 و10 يونيو الجارى في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.