شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام من لاتفيا لإدارة نهائى دورى السلة بين الأهلى والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة عن طاقم التحكيم المقرر إدارته لمباريات نهائي دورى السوبر لكرة السلة رجال التي تجمع الأهلى مع الاتحاد السكندرى في الفترة من 7 إلى 13 يونيو الجارى.

ويتكون الطاقم من اللاتيفى مارتنز كولوفيزك، و يعاونه مواطنه جاتس سالين، والبورتريكى روبرتو فاسكوز

ويعد هذا الطاقم من المؤهلين لإدارة مباريات في أولمبياد باريس 2024 في ظل الكفاءة التي يتمتعون بها.

وتم نقل المباراة إلى ستاد القاهرة بناء على طلب الاتحاد السكندرى، بسبب الأحداث التى شهدتها مباراة الفريقين الموسم الماضى بصالة حسن مصطفى، وهو ما وافق عليه الاهلى واتحاد السلة