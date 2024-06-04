شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستضيف مصر السوبر الأفريقي بين الأهلى والزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قمة مصرية كروية تنتظر الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي، والتي تجمع الفريقين بعد تتويج الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما توج الفريق الأبيض بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتترقب الجماهير المصرية حسم مصير اللقاء من حيث موعد ومكان المباراة المرتقبة، في الساعات المقبلة من خلال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".