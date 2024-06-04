هل تستضيف مصر السوبر الأفريقي بين الأهلى والزمالك؟

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القاهرة - سامية سيد - قمة مصرية كروية تنتظر الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي، والتي تجمع الفريقين بعد تتويج الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما توج الفريق الأبيض بكأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتترقب الجماهير المصرية حسم مصير اللقاء من حيث موعد ومكان المباراة المرتقبة، في الساعات المقبلة من خلال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".س: ماذا تقول لوائح الكاف عن ملعب مباراة السوبر الأفريقي؟ ج:حددت لوائح الكاف ملعب مباراة السوبر الأفريقي، بأن يقام على أرض بطل دوري أبطال أفريقيا، وفي هذه الحالة من المفترض أن يقام على الملعب الذي يحدده الأهلي، غير أن الاتحاد الأفريقي يبحث عن أفضل فرصة لتسويق اللقاء المثير بين القطبين والاستفادة مادياً، وهو ما حدث في مباريات السوبر الأفريقي خلال النسخ الأخيرة. س: ما هو موقف مصر من استضافة السوبر الأفريقي؟ ج:كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه تمت مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لإقامة مباراة السوبرالأفريقي التي ستجمع الأهلى والزمالك بالعاصمة الإدارية خلال الشهر الجارى، وقال وزير الرياضة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه تم طلب الكاف بالرغبة فى إقامة المباراة بـ استاد مصر بالعاصمة الإدارية، خاصة أن المباراة طرفاها من مصر قائلا، "طلبنا من الكاف إقامة المباراة فى العاصمة الإدارية، وبلغناهم، وفى انتظار الرد". س: لماذا تم اختيار ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة؟ ج:وقع اختيار المسؤولين على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتكون مباراة السوبر بمثابة افتتاح رسمي للملعب العملاق، الذي يعد تحفة معمارية في المنشآت الرياضية، ويتسع لـ 90 ألف متفرج وظهر في وقت سابق خلال بطولة كأس عاصمة مصر التي خاضها المنتخب الوطني وأبهر الجماهير. س: ما هو الموعد المبدئي لمباراة كأس السوبر الأفريقي؟ ج:أكد مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن موعد مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك لم يتحدد بعد، فى الوقت نفسه يشير البعض إلى أن فرصة إقامة المباراة فى التاريخ بين 25 إلى 30 يونيو الجاري ضعيفة، ومن المرجح أن تقام خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن يعلن عن الموعد الرسمي فى وقت لاحق. س: ما هي نتيجة آخر مباراة سوبر أفريقي جمعت القطبين؟ ج:تواجه الأهلى والزمالك في مناسبة واحدة فقط فى السوبر الأفريقي وكانت عام 1994 وحقق الزمالك اللقب وقتها بعد الانتصار بهدف نظيف. س: ما هو رصيد الأهلي والزمالك من بطولة كأس السوبر الأفريقي قبل اللقاء المرتقب؟ ج:سبق وفاز الأهلي بالسوبر الأفريقي فى 8 مناسبات، فى حين توج بها الزمالك في 4 مرات سابقة.
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