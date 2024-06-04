موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

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القاهرة - سامية سيد - ينهى المنتخب الوطنى بقيادة حسام حسن اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة منتخب بوركينا فاسو بالجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 باستاد القاهرة الدولى.



ويخوض الفراعنة مرانه الأخير الليلة وسط جدية وتركيز لحصد النقاط الثلاثة

موعد مباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026



يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب بوركينا فاسو في العاشرة مساء غداً الخميس على ستاد القاهرة الدولى، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.





ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال، على حساب كل من جيبوتي في القاهرة بسداسية نظيفة، قبل الفوز على سيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية والتي أقيمت خارج الديار.



بينما سقط منتخب بوركينا فاسو بفخ التعادل في الجولة الأولى أمام نظيره غينيا بيساو بهدف لكل منتخب، قبل أن يحقق المنتخب البوركيني الفوز في الجولة الثانية على حساب ضيفه الإثيوبي بثلاثية نظيفة.



ويقع منتخبا مصر وبوركينا فاسو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.



يتسلح المنتخب الوطني بسجل مشرف وخالٍ من الهزائم أمام بوركينا فاسو، قبل اللقاء الذي يجمع المنتخبين الخميس المقبل فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم.



تاريخياً.. خاض منتخب مصر ضد بوركينا فاسو 7 مباريات، تنوعت بين بطولة أمم أفريقيا ودورة الألعاب الأفريقية وبعض المواجهات الودية.

ويحتفظ الفراعنة بسجل ذهبي أمام منتخب بوركينا فاسو، فلم يتلق الفراعنة أى هزيمة خلال المواجهات السبع، فحقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بنتيجة أربعة أهداف فى مواجهتين، الأولى بدورة الألعاب الأفريقية نسخة 1973 بنتيجة 4-2، والثانية فى أمم أفريقيا نسخة 2000 بنفس النتيجة.



وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل الجولتين الثالثة والرابعة على النحو التالي:

1 - منتخب مصر 6 نقاط.

2 - منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط

3 - منتخب غينيا بيساو 4 نقاط.

4 - منتخب سيراليون نقطة

5 - منتخب إثيوبيا نقطة.

6 - منتخب جيبوتي 0 نقاط.



وتُعَد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات تصفيات كأس العالم 2026، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوركينا فاسو