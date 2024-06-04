شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك الودية أمام النصر استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مباراة ودية امام النصر في إطار استعداد الأبيض لمواجهة سيراميكا في بطولة الدورى.

وتقام مباراة الزمالك و النصر الودية في السادسة والنصف من مساء اليوم على ملعب حلمى زامور بالنادى، على أن يخوض الفريق ودية أخرى امام البنك الأهلى الجمعة المقبل باستاد بتروسبورت.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا يوم 14 يونيو الجارى، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى الممتاز.

حرص البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق للزمالك على الاطمئنان على الثنائى أحمد فتوح وسيف الجزيرى لاعبا الفريق، بعد الإصابة التى تعرضا لها خلال المشاركة فى استعدادات منتخبى مصر وتونس على الترتيب لمباراتى الشهر الحالى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتعرض الجزيرى لإصابة عضلية ستمنعه من المشاركة في لقائي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم مع منتخب بلاده.

في المقابل تعرض أحمد فتوح إلى إصابة مع منتخب مصر في معسكر الاستعداد لمواجهة بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة للمونديال، وخضع الى فحوصات أثبتت إصابته في أربطة الكاحل خلال التدريبات وصعوبة لحاقه بمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما 6 و10 يونيو الجاري فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

