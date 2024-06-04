7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، 4 / 6 / 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، طاقم حكام مباراة مصر وبوركينا فاسو يصل اليوم إلى القاهرة، و "تخطيط" الأهلى تناقش كولر فى قائمة الموسم الجديد والراحلين والصفقات.

طاقم حكام مباراة مصر وبوركينا فاسو يصل اليوم إلى القاهرة

يصل إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، طاقم تحكيم مباراة مصر وبوركينا فاسو، والمقرر لها العاشرة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

"تخطيط" الأهلى تناقش كولر فى قائمة الموسم الجديد والراحلين والصفقات

تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، خلال الساعات القادمة، للحديث عن ملف الصفقات الجديدة المزمع التعاقد معها فى الصيف المقبل لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

الزمالك يصعد محمود الشناوى لحراسة مرمى الفريق الأول

استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى، على تصعيد الثنائى عمر عبد العزيز ومحمود الشناوى للفريق الأول، وتوقف أى مفاوضات لضم حراس مرمى خلال الفترة المقبلة فى ظل تألق الثنائى.

الأهلي يزيح الستار الليلة عن "حلم الأهلاوية" ويكشف تفاصيل الاستاد بفرع زايد

ينظم مسئولو النادي الأهلي حفلا كبيرا فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، لإعلان تفاصيل استاد الأهلي الذي سيُقام فى فرع الشيخ زايد، وموعد البدء فيه، وطريقة التمويل، وكل التفاصيل الخاصة بتحقيق حلم كل الجماهير الأهلاوية.

حسام حسن يسابق الزمن لسد ثغرات دفاع المنتخب قبل مواجهة بوركينا فاسو

يسابق الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام حسن، الزمن من أجل إنهاء الثغرات الدفاعية فى المنتخب، وهي الصداع الأكبر فى رأس الجهاز الفني، خاصة أن هناك أخطاء متكررة من المدافعين كلفت المنتخب الخروج من أمم أفريقيا الأخيرة قبل الخسارة من كرواتيا برباعية ودياً.

5 لاعبين على رادار الزمالك فى الميركاتو الصيفى.. تعرف عليهم

دخل عدة لاعبين اهتمامات مسئولى نادى الزمالك خلال الفترة الأخيرة تمهيداً للتفاوض معهم وضمهم للفريق خلال الميركاتو الصيفى لتدعيم صفوف الفريق الأبيض، فى ظل سياسة التخلص من الأجانب المتواجدين فى الفريق لعدم تقديمهم المردود المطلوب.

منتخب مصر يعلن الطوارئ استعدادا لبوركينا فاسو.. ومحمد صلاح يحفز اللاعبين

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، حالة الطوارئ القصوى داخل معسكر الفراعنة استعداداً لمواجهة بوركينا فاسو الخميس المقبل، فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.