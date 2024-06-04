شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد فتوح تثير حيرة جوميز فى الزمالك.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش البرتغالى جوزيه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حالة من الحيرة بعد الإصابة التي تعرض لها أحمد فتوح ظهير الفريق مع المنتخب الوطنى.

وخضع أحمد فتوح، لاعب منتخب مصر، لأشعة تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب، بعد تعرضه لإصابة بالكاحل خلال التدريبات أثبتت إصابته فى أربطة الكاحل، وصعوبة لحاقه بمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما 6 و10 يونيو الجاري فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتأتى حيرة جوميز بسبب عدم الاستقرار على اللاعب الذى يبدأ في مركز الظهير الأيسر في مباراة سيراميكا المقرر لها 14 يونيو الجاري ضمن فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة دورى nile (الدوري المصري) باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.



ويدرس جوميز الدفع بعمر جابر في مركز الظهير الأيسر خاصة أنه شارك فيه في أكثر من مرة ولكن هذا القرار سيمنع المدرب البرتغالى من الاستفادة بخدمات اللاعب في الجبهة اليمنى،الأمر الذى يشكل أزمة بالنسبة له.

ويبقى الخيار الثانى بالنسبة للبرتغالى جوزيه جوميز توظيف إبراهيما نداى في الجبهة اليسري،في مباراة سيراميكا لكن ما يقلق المدرب هو تذبذب مستوى اللاعب السنغالى في هذا المركز.