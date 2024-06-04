الامارات | ألمانيا تفشل في إصابة مرمى أوكرانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادلت ألمانيا مع ضيفتها أوكرانيا سلباً الاثنين في إطار الاستعدادات لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم التي تستضيفها بين 14 يونيو و14 يوليو.

وتعثّرت "دي مانشافت" للمرة الأولى بعد فوزين مشجّعَين على فرنسا (2-0) وهولندا (2-1) في مارس الماضي، بعد الخسارة أمام تركيا والنمسا أواخر 2023.

وهو التعثّر الأوّل لأوكرانيا أيضاً بعد الفوزين على آيسلندا (2-1) والبوسنة والهرسك (2-1) في الملحق.

وستلعب ألمانيا مباراتها الاستعدادية الثانية مع اليونان في السابع من الشهر الحالي، فيما تلتقي أوكرانيا مع بولندا في اليوم عينه ومولدوفا بعدها بأربعة أيام.

وتستهل ألمانيا مشوارها في كأس أوروبا بمواجهة اسكتلندا في 14 يونيو في ميونيخ، ضمن المجموعة الأولى التي تضم المجر وسويسرا، فيما تخوض أوكرانيا أولى مبارياتها مع رومانيا في 17، ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب بلجيكا وسلوفاكيا.

أنقذ الحارس الأوكراني أناتولي تروبين تسديدة من إلكاي غوندوغان بعدما وسّع لنفسه وسدد في منتصف المرمى (16).

وجرّب فلوريان فيرتس بمجهودٍ فرديّ من على مشارف المنطقة إلا أن تسديدته علت المرمى (20).

ردّ الأوكرانيون بقوّة حين سدّد رومان ياريمتشوك لكن الحارس المخضرم مانويل نوير تصدّى له (39) ثم فعلها مجدداً أمام اللاعب عينه (45+1).

حاول كاي هافيرتس افتتاح التسجيل برأسية قريبة مرّت إلى جانب القائم الأيسر (53).

كاد البديل ماكسيميليان باير يُسجّل بعد دقيقةٍ على دخوله لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة (61)، ثم تألّق الحارس تروبين في التصدّي لتصويبةٍ ثانيةٍ منه (63).

واعتقد الأوكراني البديل أرتيم دوفبيك أنه سجل هدف الفوز بعد خطأً من نوير لكنه لم يُحتسب بداعي التسلل (89).

وكاد أندريه يارمولنكو يُسجّل من هجمة مرتدة لكن نوير تصدّى لتسديدته القريبة في الزاوية اليسرى (90+1).