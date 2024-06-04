الامارات | رومينيجيه يطالب كومباني بالقتال لحصد الألقاب مع بايرن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر كارل هاينز رومينيجه، عضو المجلس الإشرافي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، مدرب الفريق الجديد فينسنت كومباني من أنه يتعين عليه أن يقاتل من أجل حصد الألقاب مع النادي منذ البداية.

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن الرئيس التنفيذي السابق لبايرن، بعد اجتماع للمديرين في مدينة بيليفيلد الألمانية: «أتمنى لكومباني كل النجاح لأنه إذا لم تفز بلقب مع بايرن ميونخ لمدة عام، فسوف يكون الأمر صعبا وزائدا عن الحد لأننا عانينا من الخروج دون أي بطولة بالفعل هذا العام».

وكان رومينيجه متحفظًا إلى حد ما عند الحديث عن المدرب البلجيكي (38 عاما) والذي لم يلتق به بعد.



وصرح رومينيجه بأن ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية، أبدى اقتناعه «بهذا الرجل الشاب نسبيا الذي لا يمتلك خبرة كبيرة».

أضاف رومينيجيه «أعتقد أن لديه الفلسفة الصحيحة. سألت جوسيب جوارديولا، الذي كان يلعب كومباني تحت قيادته حينما كان لاعبا لفترة طويلة، وقال إنه مقتنع بأنه مدرب مثير للاهتمام».

وتابع: «لا ينبغي أن ننسى أن بايرن ميونخ يلعب كرة قدم هجومية ويسعى دائما لفرض سيطرته على مجريات المباريات. إنه يمثل هذه الفلسفة».

وقرر بايرن الانفصال عن مديره الفني السابق توماس توخيل في فبراير الماضي، وظل فترة طويلة يبحث عن مدرب جديد يخلفه في منصبه، لاسيما بعدما قرر المرشحون المفضلون تشابي ألونسو ويوليان ناجلسمان ورالف رانجنيك البقاء في مناصبهم الحالية مع باير ليفركوزن الألماني، ومنتخبي ألمانيا والنمسا على الترتيب.

وفكر مسؤولو النادي في التراجع عن قرار الاستغناء عن توخيل والإبقاء عليه، غير أن الجانبين لم يتوصلا لاتفاق.

وتولى كومباني تدريب فريق بيرنلي الإنجليزي مؤخرا، لكنه هبط بالفريق لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب) في الموسم المنصرم.