الامارات | منتخب الدراجات يغادر إلى كازاخستان للمشاركة في «آسيوية الطريق»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك المنتخب الوطني للدراجات الهوائية في البطولة الآسيوية للطريق، والتي تنطلق بعد غد وتستمر حتى 12 من يونيو الجاري في كازاخستان.

وضمت قائمة المنتخب الوطني 10 لاعبين ولاعبات، وهم خالد معيوف، وعبدالله الحمادي، وعبدالله جاسم، ومحمد المطيوعي، وخالد النعيمي، وحارب المرزوقي، وحمد المحيربي، وصفية الصايغ، ومروة سلمان، وزهرة حسين.

ويترأس البعثة، التي غادرت الدولة اليوم للمشاركة في البطولة، خليفة يوسف بن عمر نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب يوسف ميرزا مدرب منتخب الرجال، وسناء المرداسي مدربة منتخب السيدات، وشريف عبدالله مساعد المدرب، والطاقم الفني.

وكان المنتخب الوطني قد أقام معسكراً إعدادياً في الفجيرة لمدة 10 أيام استعداداً للمشاركة في الحدث القاري.

وأكد المهندس منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات أن طموحات المنتخب الوطني كبيرة بالحصول على العديد من الميداليات الملونة في الحدث الآسيوي، لتضاف إلى السجل الحافل الذي حققه خلال الفترة الماضية، اذ أصبحت للاعبي المنتخب الخبرة الكافية في التعامل مع البطولات الخارجية.