كيفين دي بروين يثير الجدل حول انتقاله لـ الدوري السعودي

أثار الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الجدل حول انتقاله لـ الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، خلال الموسم المقبل.

وقال دي بروين، خلال تصريحات صحفية: “في عمري عليك أن تكون منفتح على كل شيء، أنت تتحدث عن مبالغ لا تصدق من المال فيما قد يكون نهاية مسيرتي، في بعض الاحيال عليك أن تفكر في ذلك”.

وأضاف: “إذا لعبت في المملكة العربية السعودي، لمدة عامين فسوف أكون قادر على كسب مبلغ لا يصدق من المال، قبل ذلك كان عليّ أن العب 15 عام للحصول على نفس هذا المال؛ ثم عليك تفكر فيما يمكن ان يعنيه ذلك بالنسبة لك”.

وواصل: “بالنسبة لزوجتي المغامرة امر جيد ونجري محادثات بشكل متزايد كعائلة، لا يزال امام عام في عقدي ويجب ان افكر فيما يمكن ان يحدث”.

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ويستعد كيفين دي بروين، لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، رفقة منتخب بلاده بلجيكا.

ويقع منتخب بلجيكا في المجموعة الخامسة بجانب كل من؛ سلوفاكيا – رومانيا – أوكرانيا.