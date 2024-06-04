أندية الدوري السعودي تترقب.. عمر السومة خارج حسابات العربي القطري

أفادت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، عن استغناء نادي العربي القطري، عن خدمات المهاجم السوري عمر السومة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “استاد الدوحة”، فإن المهاجم السوري عمر السومة، أصبح خارج حسابات العربي القطري، في الموسم المقبل حيث يتوقع انتقاله إلى احد أندية دوري النجوم او العودة للسعودية بعدما تلقى عرضا من نادي أحد السعودي الناشط في دوري الدرجة الأولى.

وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي العربي، تستعد بشكل مبكر للموسم المقبل من خلال حسم ملف التعاقد مع اللاعبين المحترفين وكذلك المواطنين قبل وقت مبكر، حتى تكون الفرصة مناسبة للجهاز الفني لإعداد الفريق بشكل مثالي.

اقرأ أيضًا: كوبر يعيد السومة لقائمة منتخب سوريا قبل مواجهات تصفيات كأس العالم

وكان نادي العربي القطري، على صعيد اللاعبين المواطنين توصل لاتفاق مع لاعب المرخية مؤيد حسن الذي سيوقع في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأنهى العربي موسمه في المركز السابع في ترتيب أندية دوري النجوم للموسم الماضي، كما نجح في التتويج بلقب كأس السوبر القطري-الإماراتي عقب الفوز على الشارقة بهدف في استاد الثمامة.