نجم نيوكاسل على رادار الهلال السعودي

يسعى نادي الهلال السعودي، لضم أحد أبرز نجوم فريق نيوكاسل الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء.

وقال الصحفي البريطاني “بن جاكوبس”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، إنَّ “الزعيم”، يناقش فكرة ضم اللاعب البرازيلي برونو جيمارايش، نجم نيوكاسل.

وقال بن جاكوبس، أن الهلال ناقش تفعيل الشرط الجزائي للاعب، لكن جيماريش لا يريد الذهاب إلى السعودية، إنه سعيد في نيوكاسل، لذا فهو لا يدفع للمغادرة، لكن الشرط يعني أنه لا يمكن استبعاد الخروج

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وانضم جيمارايش، إلى نادي نيوكاسل، قادمًا من فريق ليون الفرنسي، مقابل حوالي 40 مليون جنيه إسترليني.

وخاض النجم جيمارايش، خلال الموسم الماضي مع نيوكاسل، 50 مباراة مع فريقه بمختلف البطولات، سجل خلالها 7 أهداف، وصنع 10 لزملائه.

ويبلغ جيمارايش من العمر 26 عامًا، ولم يلعب في أوروبا سوى لناديي ليون، ونيوكاسل.