بالأسماء.. 7 نجوم خارج الاهلي بنهاية الموسم

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أسماء اللاعبين الذين سيرحلوا عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

واستقر كولر على رحيل كل من الفرنسي أنتوني موديست وذلك بسبب عدم قناعته بمستواه الفني، كما استقر على رحيل محمد الضاوي كريستو لكثرة إصاباته، كما تم الاستقرار على رحيل محمود الزنفلي لاعب الداخلية بعد انتهاء فترة إعارته، خاصة في ظل عودة الشناوي من الإصابة.

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واستقر كولر أيضًا على رحيل محمود متولي وكريم نيدفيد لعدم قناعته بالثنائي، والاعتماد على لاعبين آخرين بدلًا منهم.

كما استقر كولر على رحيل الثنائي بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم حال وصول عروض احتراف مناسبة لهما، خاصة في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعبان مع المارد الأحمر الفترة الأخيرة.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على فريق الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف دون رد أحرزه رامي ربيعة.