اتحاد الكرة يحدد الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة المسابقات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، نظام البطولات الأفريقية الموسم المقبل بشكل رسمي، على أن يحصل على أسماء الفرق المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية في الموسم الجديد من جميع الاتحادات الشهر المقبل.

وقال عامر حسين في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "هذه أزمة كل موسم واعتدنا عليها، ولا يوجد ظلم لأي فريق".

أكمل: "الزمالك حامل لقب بطولة الكونفدرالية وكذلك الأهلي حاصل على بطولة دوري الأبطال، وبيراميدز سيكون في المركز الأول أو الثاني وبالتالي سيشارك في دوري الأبطال أيضا".

أضاف: "موقف فريق المصري وإنبي، سنلجأ للمواجهات المباشرة والتي تميل لصالح الفريق البورسعيدي".

وأتم تصريحاته: "الوضع الحالي، الذي سنلجأ إليه في النهاية، الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال، والزمالك والمصري في الكونفدرالية".

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