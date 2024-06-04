"لكمة أسقطتها أرضًا".. مشاجرة بين لاعبة الكونغو الديمقراطية ونظيرتها بالمغرب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نشبت مشادة كلامية تطورة لمشاجرة بالأيدي بين لاعبة من منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة القدم ونظرائها في منتخب المغرب.

وكانت مُحكمة اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم الثلاثاء قد أشهرت البطاقة الحمراء ضد لاعبه الكونغو الديمقراطية بعد كرة مشتركة بينها ولاعبة المغرب نجاة بدري لتنشب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بالأيدي انتهت بلكمة من لاعبة الكوغو لنظيرتها في المغرب ياسمين المرابط التي سقطت أرضًا.

وكانت المباراة الودية قد انتهت بفوز منتخب المغربي بثلاثة أهادف مقابل هدفين.



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