الأهلي يكشف مصير أوجستي بعد رحيل ديفيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رحيل الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني لفريق اليد بالفريق، موضحا مصير أوجستي بواش مدرب فريق السلة.

وقال محمد الدماطي في برنامج تلفزيوني عبر قناة صدى البلد "ديفيد ديفيز تلقى عرضًا من الدوري الروماني بالفعل وأبلغ النادي برحيله، وهناك ترحيب بذلك".

أضاف: "لا يوجد أي حديث بشأن أوجستي بواش مدرب السلة عن الأهلي بنهاية الموسم مثلما تردد، المدرب مستمر معنا ويستعد لنهائي دوري السوبر، وفي نهاية الموسم سيكون هناك تقييم له مثلما يتم تقييم كل الألعاب والمدربين".

وأتم تصريحاته: "أوجستي حقق مع الأهلي بطولات هذا الموسم وفاز بكل شيء الموسم الماضي، وهناك حالة من الاستقرار في وجوده".

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