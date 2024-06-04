"بالبطولات".. موسم صفري ليد الزمالك يُقابله تفوق للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لم يستطع فريق كرة اليد بنادي الزمالك الحفاظ على "ماء وجهه" خلال موسم 2023/2024 وخسر بطولة كأس مصر أمام نظيره سبورتنج.

سبورتنج يحمل في خزائنه بطولتين من كأس مصر لكرة اليد فاز بهما على حساب الزمالك الذي لم تدخل خزائنه البطولة منذ موسم في نسخة 2016.

وهو أمر لم يعتد عليه جمهور الزمالك أن يخرج فريق كرة اليد "بخفي حنين" في موسم واحد.

فريق يد الزمالك خسر 7 بطولات خلال موسم 2023/2024 وهم: الدوري، كأس مصر، كأس الكؤوس الأفريقية، السوبر الأفريقي، السوبر المصري والبطولة العربية.

وعلى الجانب الآخر كان موسمًا جيدًا لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي الذي توّج بلقب الدوري على حساب الزمالك بعد الفوز بمباراة فاصلة، كما توّج بدوري أبطال أفريقيا لكرة اليد على حساب كينشاسا الكونجولي، بجانب التتويج بكأس السوبر على حساب الزمالك وكذلك كأس السوبر الأفريقي.

وودع الأهلي بطولة كأس مصر من دور الـ 16 على يد البنك الأهلي، فيما خسر نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية على يد الترجي.

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