برفقة عبدالواحد.. محمد صلاح ينشر صورة جديدة من معسكر المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

نشر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني حاليا.

ويستعد منتخب مصر، لمواجهتي بوركينا فاسو يوم الخميس، وغينيا بيساو يوم الإثنين في الجولتين الثالثة والرابعة، بتصفيات كأس العالم 2026.

وظهر محمد صلاح خلال صورة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، برفقة محمد عبدالواحد المدرب المساعد لحسام حسن المدير الفني للمنتخب، أثناء نزوله لملعب استاد القاهرة لخوض التدريبات.

وكان محمد صلاح انضم لمعسكر المنتخب الوطني يوم السبت الماضي، بعدما حصل على راحة عقب انتهاء موسمه مع فريقه ليفربول.

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