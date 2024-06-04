الامارات | أمم أوروبا 2024.. المنتخب الإنجليزي الأعلى قيمة سوقية بـ 1.78 مليار يورو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عشرة أيام باتت تفصلنا عن انطلاق منافسات أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024» التي تبدأ في 14 يونيو الحالي بألمانيا.

ويتصدر المنتخب الإنجليزي القيمة السوقية الأعلى للمنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة، والبالغ إجمالي قيمتها السوقية بحسب موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في احصائيات وأرقام اللاعبين «11.89 مليار يورو».

وبحسب رصد لأعلى 10 منتخبات من حيث القيمة السوقية، تجاوزت القيمة لأول أربعة منتخبات 4 مليار يورو، إذ يأتي المنتخب الإنجليزي في الصدارة بـ 1.78 مليار يورو، يليه منتخب فرنسا بـ 1.22 مليار يورو ثانيا، ومنتخب البرتغال بـ 1.05 مليار يورو ثالثا، ومنتخب إسبانيا بـ 1.01 مليار يورو رابعا، ثم يأتي خامسا منتخب المانيا بـ 898 مليون يورو.

ويحل سادسا منتخب هولندا بـ 835 مليون يورو، ومنتخب إيطاليا 727 مليون يورو سابعا، ومنتخب بلجيكا 609 مليون يورو ثامنا، ومنتخب الدنمارك بـ 420 مليون يورو تاسعا، وعاشرا يأتي منتخب تركيا بـ 349 مليون يورو.

وعلى صعيد أغلى لاعبي هذه المنتخبات يأتي كل من الإنجليزي جود بيلينجهام، والفرنسي كيليان مبابي في الصدارة بـ 180 مليون يورو لكل منهما، يليهما الألماني فلوريان فيرتز بـ 130 مليون يورو، ثم الإسباني رودري بـ 120 مليون يورو، والبرتغالي رافايل ليو بـ 90 مليون يورو، ثم الهولندي اكسي سيمونز بـ 80 مليون يورو.

ويتساوى بالقيمة كل من الإيطالي نيكولو باريلا، والبلجيكي جيرمي دوكو، والدنماركي راسموس هوجلاند بـ «65 مليون يورو» لكل لاعب، ويأتي بعد ذلك التركي هاكان بـ 40 مليون يورو.