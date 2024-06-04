ناصر منسي يقود الزمالك في ودية النصر القاهري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن تشكيل الأبيض لخوض مباراة النصر الودية المقرر لها على ملعب النادي بعد قليل ، في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل الفريق الأبيض في اللقاء كالتالي :

حراسة المرمى : عمر عبد العزيز . الدفاع : عمر جابر - أحمد رفاعي - أحمد عاطف - عبد الرحمن علي.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - سيد عبدالله "نيمار"- مهاب ياسر.

خط الهجوم : ناصر منسي.

على صعيد متصل ، ألقى بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك ، والبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول، محاضرات فنية مساء اليوم الثلاثاء على مدربي القطاعات "الناشئين - البراعم"، بأحد القاعات المخصصة لذلك بالقلعة البيضاء .

يأتي ذلك وفقاً للتنسيق بين رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للفريق الأول، لتطبيق الاستراتيجية الموضوعة للنهوض بالمدربين لمواكبة التطورات الحديثة في علم التدريب في هذه المراحل العمرية.

وحرص بدر حامد وجوزيه جوميز على شرح العديد من الأمور والمواقف الخططية والفنية للمدربين من خلال محاضرة منفصلة لكل واحد منهما على حدة.

وقام بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين بتقديم التهنئة للبرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون الذي تواجد في المحاضرة، بمناسبة التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية، متمنياً لهم الفوز بمزيد من البطولات مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.