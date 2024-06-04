نجم الدوري الإنجليزي مهدد بالإيقاف مدى الحياة

أصبح البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد الإنجليزي، مهددًا بالإيقاف مدى الحياة.

وكان قد تم إيقاف باكيتا من أجل التحقيق معه من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، خلال الفترة الماضية، بعد أن تم اتهامه في قضية احتيال مراهنة في المباريات.

وعطلت التحقيقات الجارية في الوقت الحالي، عملية انضمامه إلى صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

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وأوضحت صحيفة “ذا صن”البريطانية، أن ممثلو الادعاء في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يرون أنه في حال ثبوت تهمة احتيال باكيتا المراهنة، فإنه سيكون عرضة للإيقاف مدى الحياة.

وأشارت الصحيفة أنه تبين أن باكيتا تعمد الحصول على 4 بطاقات صفراء، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباريات ليستر سيتي وأستون فيلا وليدز يونايتد وبورنموث.

وكشفت أن باكيتا هدفه من هذه العملية، أن يفوز أصدقاءه بالرهان، حيث قام بوضع نحو 60 شخصًا رهانات بحصول نجم نيوكاسل يونايتد على بطاقات صفراء.

وتتراوح الرهانات بين 7 و400 جنيه إسترليني، وهو ما يؤدي إلى مكاسب مجمعة قدرها 100 ألف إسترليني.