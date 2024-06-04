"الأهلي سيُشارك بها وبطل أوروبا يخوض النهائي فقط".. ما هي بطولة إنتركونتيننتال للأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ضمنّ فريق ريال مدريد الإسباني بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا على حساب نظيره بوروسيا دورتموند الألماني المشاركة بكأس إنتركونتيننتال 2024.

ريال مدريد بصفته ممثل أوروبا في البطولة سيُشارك في مباراة واحدة وهي النهائي عكس ماكان يحدث في كأس العالم للأندية؛ إذ كان يُشارك بطل أوروبا من دور نصف النهائي.

ومع زيادة عدد الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية إلى 32 فريقًا بداية من عام 2025 استحدث الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بطولة كأس إنتر كونتيننال التي سيُشارك بها 6 منتخبات ممثلة عن كل قارة.

ويُشارك في نسخة 2024 حتى الآن كل من: الأهلي بصفته بطلًا لأفريقيا، العين الإماراتي بصفته بطلًا لآسيا، ريال مدريد بصفته بطلًا لأوروبا، باتشوكا بصفته بطلًا لأمريكا الشمالية، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا في انتظار تحديد بطل كوبا ليبرتادوريس (أمريكا الجنوبية)؛ حيث ستُقام البطولة على 4 مراحل ولن تُلعب في دولة واحدة.

ولم يُحدد موعدًا نهائيًا لإقامة البطولة بعد ولكن تقارير صحفية عالمية رجحت أن تُقام منافساتها مع نهاية العام الجاري 2024.

المرحلة الأولى:

وهنا سيواجه (الأهلي/العين) بحسب القرعة فريق (أوكلاند سيتي) والمتأهل بينهما سيلتقي بطل القارة الأخرى في الجولة الثانية.

بمعنى حال فوز الأهلي على سبيل المثال أمام أوكلاند سيلتقي بنظيره العين الذي لم تختاره القرعة في الجولة الأولى.

وتُشير لوائح البطولة إلى أن مباراة الجولة الأولى سيستضيفها ممثل أفريقيا أو آسيا.

المرحلة الثانية:

وفي هذه المرحلة سيلتقي (باتشوكا) مع بكل (أمريكا الجنوبية)؛ حيث ستُحدد القرعة من سيستضيف اللقاء.

المرحلة الثالثة:

وهي المرحلة التي سيلتقي بها الفائز من المرحلة الأولى بنظيره الفائز في المرحلة الثانية على ملعب محايد على أن يتأهل الفائز منهما للمرحلة الرابعة.

المرحلة الرابعة (النهائي)

طرفها الأول (ريال مدريد) بصفته بطلاً لأوروبا؛ حيث سينتظر الفائز من المرحلة الثالثة على ملعب محايد.

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