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جوميز يعلن تشكيل الزمالك لودية النصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تشكيل الأبيض لخوض مباراة النصر الودية المقرر لها على ملعب النادي بعد قليل ، في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي :

حراسة المرمى : عمر عبد العزيز .

الدفاع : عمر جابر - أحمد رفاعي - أحمد عاطف - عبد الرحمن علي.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - سيد عبدالله ""- مهاب ياسر.

خط الهجوم : ناصر منسي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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