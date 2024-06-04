جوميز يعلن تشكيل الزمالك لودية النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تشكيل الأبيض لخوض مباراة النصر الودية المقرر لها على ملعب النادي بعد قليل ، في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي :
حراسة المرمى : عمر عبد العزيز .
الدفاع : عمر جابر - أحمد رفاعي - أحمد عاطف - عبد الرحمن علي.
خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - سيد عبدالله "نيمار"- مهاب ياسر.
خط الهجوم : ناصر منسي.
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