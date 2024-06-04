مواعيد وقنوات ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن دوري أمم أوروبا "يورو 2024"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يترقب عشاق كرة القدم العالمية مشاهدة بطولة دوري أمم أوروبا "يورو 2024" في نسختها الـ17.

وتحتضن المدن الألمانية مباريات يورو 2024، والتي يشارك فيها 24 منتخبا مقسمة على 6 مجموعات.

مواعيد بطولة دوري أمم أوروبا "يورو 2024"

- المجموعات: 14 يونيو - 26 يونيو 2024

- ثمن النهائي: 29 يونيو - 2 يوليو 2024

- ربع النهائي: 5-6 يوليو 2024

- نصف النهائي: 9-10 يوليو 2024

- النهائي: 14 يوليو 2024

القنوات الناقلة ليورو 2024

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أمم أوروبا "يورو 2024" في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ومن المقرر أن تبث اللقاءات عبر قنواتها المختلفة.

مجموعات دوري أمم أوروبا 2024

المجموعة الأولى: ألمانيا - اسكتلندا - المجر - سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا - كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا - الدنمارك - صربيا - إنجلترا.

المجموعة الرابعة: بولندا - هولندا - النمسا - فرنسا.

المجموعة الخامسة: بلجيكا - سلوفاكيا - رومانيا - أوكرانيا.

المجموعة السادسة: تركيا - جورجيا - البرتغال - التشيك.

نظام بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"

- تنطلق البطولة بمشاركة 24 منتخبا، مقسمين على 6 مجموعات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، بجانب أفضل 4 منتخبات (من أصحاب المركز الثالث) إلى ثمن النهائي

- بداية من دور الـ16، تقام مباريات البطولة بنظام خروج المغلوب من مواجهة واحدة حتى لقاء النهائي

الأكثر تتويجا بدوري أمم أوروبا

حصد كل من منتخب ألمانيا وإسبانيا بطولة أمم أوروبا 3 مرات، ويأتي خلفهما إيطاليا وفرنسا برصيد بطولتين.

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