"لأول مرة على ظهر حصان".. ما قصة احتفال كارفخال مع والده "الشرطي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت احتفالات ريال مدريد باللقب الخامس عشر من دوري أبطال أوروبا، لحظات لا تُنسى للاعبي الفريق ومشجعيه، إلا أن ما لفت الأنظار عبر موقع التواصل الاجتماعي، ضابط شرطة كان يمتطي الحصان في ساحة "سيبيليس"، وهو ما اعتاد المرينجي عليه بعد التتويج بالبطولات.

وخلال المسيرة الاحتفالية لريال مدريد، في سيارة مكشوفة، طافت أرجاء العاصمة الإسبانية، كان كارفخال الأب الذي يعمل ضابطا شرطيا يعمل على تأمين موكب ريال مدريد، وذلك للمرة الأولى على ظهر الحصان، وفقا للصحفي ماريو كورتانيا بصحيفة "ذا أثلتيك".

وترك داني كارفخال صاحب الهدف الأول في نهائي الأبطال في شباك بروسيا دورتموند، السيارة المكشوفة، متجها إلى والده ليهديه كأس دوري أبطال أوروبا ويحتفل معه، مع التقاط الصور التذكارية.

ونشر داني صور الاحتفال مع والده وهو على ظهر الخيل، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتب: "لحظة المشاركة الرائعة هي لحظة مذهلة، بعد سنوات عديدة، فقط توفير السعادة لي هو أهم ما تمنحه إلى أبنائكم طوال حياتهم، مع مشاعر عاطفية في صورة واحدة فقط، شكرًا يا أبي، من أجل أن أكون الأفضل ومن أجل تعليم القيمة الحقيقية للحب غير المشروط، وقيمة الجهد والتضحية، والقدرة على العمل السعيد لأي شخص تحبه".

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