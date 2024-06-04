"حلمي وتحررت".. مبابي يعلق على انتقاله إلى ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الحالي وباريس سان جيرمان السابق، على انتقاله إلى الأول، مشيرا إلى أنه تحرر.

وقال مبابي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى ريال مدريد، هذا حلم وتحقق، لقد تحررت، أنا الآن في النادي الذي طالما كنت أحلم بوجودي فيه، وأنا متحمس للغاية لتلك المرحلة من حياتي وأرغب في شكر كل الأشخاص في ريال مدريد وخاصة الرئيس فلورنتينو بيريز الذي منحني الثقة منذ اللحظة الأولى".

وأضاف: "أشعر بالراحة ولقد انضممت إلى ريال مدريد بتواضع كبير، هذا أكبر نادي في العالم، يمكن للجميع أن يرى وجهي وكيف أشعر بالسعادة، كنت أشارك بشكل أقل في نهاية الموسم الماضي والكل يعرف السبب لكنني الآن أريد استعادة مستواي للمنافسة والفوز بالكأس مع فرنسا".

وواصل: "الموسم الماضي كان أقل من معاييري الخاصة، لكنه كان الأفضل إن نظرنا لكل الظروف التي حدثت فيه، والرسائل التي تلقيتها من رونالدو مثلي الأعلى وكاسياس وراموس جعلتني أشعر بالسعادة وأشكرهم على ذلك".

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