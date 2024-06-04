"بالقوة".. مبابي يكشف مفاجأة حدثت معه في باريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الحالي وباريس سان جيرمان السابق، مفاجأة حدثت معه حينما كان يلعب مع الأخير.

وقال مبابي في مؤتمر صحفي اليوم: "باريس سان جيرمان طلب مني بالقوة عدم المشاركة في المباريات المتبقية لكن لويس إنريكي المدير الفني ولويس كامبوس المدير الرياضي أنقذاني".

واختتم: "لولاهما لما لعبت في الموسم الماضي أبدا هذه هي الحقيقة".

وأعلن ريال مدريد التعاقد مع كيليان مبابي، مساء أمس الثلاثاء، في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

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