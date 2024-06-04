بعد استبعاده من المنتخب.. هل يلحق فتوح بلقاء السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعرض الظهير الأيسر لنادي الزمالك ومنتخب مصر، أحمد فتوح، للإصابة في الكاحل خلال تدريبات الفراعنة استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن استبعاد فتوح من قائمة الفراعنة واستدعاء لاعب الأهلي عمر كمال عبد الواحد بدلا منه.

ويلاقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو يوم الخميس المقبل الموافق 6 يونيو.

الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي 2023/24

وضرب الأهلي والزمالك موعدا تاريخيا في نهائي السوبر الأفريقي الذي سيقام خلال العام الجاري.

وفاز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، بينما حصد الزمالك كأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

هل يلحق فتوح بلقاء السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك؟

كشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن إصابة الكاحل التي تعرض لها أحمد فتوح في تدريبات المنتخب، تتخطى مدة غيابها 3 أسابيع.

وأوضحت تقارير صحفية أن لقاء السوبر الأفريقي سيقام في الفترة بين 25 إلى 30 من شهر يونيو الجاري.

وبذلك لم يلحق الظهير الأيسر بمباراة السوبر الأفريقي حال إقامتها خلال شهر يونيو الجاري أو بداية يوليو.

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