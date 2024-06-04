نجم الزمالك.. تعرف على ضيف إبراهيم فايق اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يحل لاعب الأهلي الأسبق والزمالك الحالي، عبد الله السعيد ضيفا على الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "الكورة مع فايق" الذي يعرض على قناة "MBC MASR 2".

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة "MBC MASR 2" على منصة إكس: "في حلقة مثيرة ومميزة، النجم عبد الله السعيد ضيف إبراهيم فايق في الكورة مع فايق، الليلة 11 مساء".

الجدير بالذكر أن الزمالك فاز بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي.

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