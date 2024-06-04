شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها مواجهة الزمالك.. 3 تحديات تنتظر المصرى فى يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي المصري لخوض 3 مباريات مثيرة في شهر يونيو الجاري، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي القائمة بسبب خوض المنتخب الوطني لمباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاءت مباريات المصري في شهر يونيو كالتالي:

ـ المصري والزمالك: الاثنين 17 يونيو

ـ المصري وسيراميكا: الأحد 23 يونيو

ـ المصري والإسماعيلي: الخميس 27 يونيو



المصري

ويعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري لاستئناف التدريبات استعداداً للمباراة المرتقبة للفريق البورسعيدي أمام الزمالك، بعد انتهاء الراحة التي منحها علي ماهر المدير الفني للفريق للاعبين لمدة 4 أيام بعد الفوز على جمهورية شبين في كأس مصر.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك في الدوري بالجولة السادسة والعشرين من الدوري، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الاثنين السابع عشر من يونيو الجاري باستاد برج العرب.

ويحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.

ويسابق مجلس إدارة النادي المصري الزمن لإنهاء القضايا المعلقة ضد النادي البورسعيدي بالفيفا والتي تسببت فى أزمة إيقاف قيد الفريق مؤخراً، وذلك من أجل المشاركة الأفريقية في البطولات.

ويشترط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عدم وجود قضايا متعلقة بالغرامات المادية على الأندية قبل المشاركة في بطولاته، ويطمح النادي المصري فى التواجد خلال الموسم المقبل ببطولة كأس الكونفدرالية بعد إنهاء الدور الأول فى المربع الذهبي للدوري.